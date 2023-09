Cane azzanna una bambina di 11 anni, poi attacca altri due uomini: il video choc è virale su TikTok

di Redazione web

Un cane fuori controllo ha azzannato una bambina di 11 anni a Birmingham, nel Regno Unito ed il terribile momento dell'aggressione è stato ripreso con uno smartphone e caricato su TikTok. Il cane - di razza American Bully Xl - ha chiuso le mascelle sul braccio dell'11enne, mentre un uomo è intervenuto in soccorso della ragazzina urlante steso a terra.

Bambina ferita

La vittima riesce a divincolarsi e cerca rifugio in un locale che si trova nella stazione di servizio, mentre il cane è tenuto fermo a terra dall'uomo; ma poi il cane si libera e rincorre un altro uomo che era intervenuto, braccandolo alla schiena mentre cerca disperatamente di scrollarselo di dosso, prima che un altro uomo riesca a colpire l'animale inferocito con una pala.

Indaga la polizia

Ad indagare sull'accaduto è intervenuta la polizia che ha parlato con il proprietario del cane, il quale attualmente è tenuto in un canile sicuro; la bambina di 11 anni ed i uomini intervenuti per soccorrerla sono stati portati in ospedale per essere curati per le ferite riportate.

Secondo una dichiarazione della polizia del West Midlands: "Stiamo indagando dopo che tre persone sono state morse da un cane a Birmingham.

Razza da vietare

Nel Regno Unito i parlamentari hanno recentemente chiesto che l'American Bully XL diventi la quinta razza vietata, in quanto sono sempre più frequenti le aggressioni di cui questa razza di cani si rende protagonista, arrivando persino ad uccidere la vittima, se i morsi colpiscono zone vitali del corpo.

