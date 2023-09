La compagnia aerea le perde il cane in aeroporto, offerti 1.600 euro di risarcimento. La padrona: «Un insulto»

Vola in vacanza negli Stati Uniti, ma la compagnia aerea le perde il cane. «Sto vivendo un incubo», aveva raccontato Paula Rodriguez, quando lo scorso 18 agosto la Delta Airlines aveva preso in consegna la sua cagnolina Maia e non gliel'aveva più restituita.

La ragazza, arrivata dalla Repubblica Dominicana ad Atlanta, era rimasta per una notte in un centro di detenzione, per alcuni problemi col visto. Costretta a separarsi dalla cagnolina, l'aveva affidata alla compagnia aerea. Il giorno seguente, quando è stato il momento di ripartire per tornare a casa, la cagnolina non c'era più. «Mi hanno detto che è scappata, aspetto tutti i giorni una telefonata che mi dica che l'hanno ritrovata», aveva detto. Dopo quasi un mese, Delta Airlines avrebbe offerto 1.800 dollari di risarcimento alla ragazza, che è ancora in attesa nella speranza che la sua Maia venga ritrovata.

L'avvocato: è un insulto

La ragazza ha affidato il suo caso ad un avvocato, che ha ricevuto la telefonata da Delta Airlines con l'offerta di 1.800 dollari (poco più di 1.600 euro) per aver smarrito la cagnolina.

Paula Rodriguez non ha perso la speranza di ritrovarla e per riuscirci si è rivolta ai social. Ha pubblicato un video su TikTok chiedendo alle persone in transito ad Atlanta di avvisarla se avessero visto Maia.

