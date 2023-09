Trenta gatti scomparsi, spunta l'ipotesi rapitore seriale. Una taglia di 4 mila euro per avere informazioni

di Redazione web

Un rapitore seriale di gatti, o ancor peggio un killer, questa la spiegazione più plausibile legata alla sparizione di diversi felini a Monzuno, in provincia di Bologna, ed in altri comuni dell'Appennino, secondo l'Associazione italiana difesa animali e ambiente, scrive Il Resto del Carlino. Per avere informazioni e risovlere il giallo, l'associaizone ha messo una ricompensa da 4mila euro per chiunque fornirà ai carabinieri indizi utlii a rintracciare il responsabile delle scomparse. Fino ad oggi i mici che non si trovano sono più di trenta.

Brandizzo, «altre volte operai sui binari mentre passavano i treni»

Paura per i gatti

"Non siamo ancora in grado di dire cosa possa essere accaduto, ma per l’esperienza che la nostra associazione ha maturato negli anni l’ipotesi più plausibile è che possano essere stati rapiti da qualche accumulatore seriale.

Indizi social

Intanto, l’associazione sulle pagine social sta cercando altre informazioni su gatti scomparsi in zona per verificare eventuali profili sospetti. L’allarme per le sempre più frequenti scomparse di felini domestici è scattato a Monzuno, Vado, Rioveggio e Marzabotto, dove da diverse settimane i proprietari di gatti convivono con il timore di non vederli più da un momento all'altro.

Spariti in pieno giorno

"Molti hanno descritto queste sparizioni come avvenute in centro paese e durante il giorno, ma la cosa che accomuna tutti i casi è che non si ritrova il corpo, nemmeno i resti - spiega l'associazione - Addirittura una signora ha trovato il collarino del gatto ma senza segni o sangue, come se gli fosse stato sfilato dal collo".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA