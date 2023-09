Regala cuccioli di cane ad un amico, lui li vende e lo fa multare: «Strappati alla mamma troppo presto»

di Redazione web

L'amico gli regala tre cagnolini appena nati, lui li vende e lo fa multare. Quest'ultimo ha pubblicato sui social l'annuncio per cederli, al quale ha risposto una ragazza. Quando si è presentata per il ritiro, però, la giovane ha scoperto che l'animale era troppo piccolo, elemento confermato anche dal veterinario secondo il quale il cucciolo non aveva più di 25 giorni. Nei guai ci è finito il proprietario della mamma dei cuccioli.

«Il gatto ha portato una tarantola in casa, l'ho vista in bagno ma è scomparsa». Il dramma della commessa: vedo ragnatele ovunque

Animali non ammessi, il proprietario di casa nega l'affitto allo studente diabetico. Ma il cane è per l'assistenza medica

La segnalazione

È scattata quindi la segnalazione, le guardie zoofile sono arrivate nella cascina del venditore a Tortona e hanno trovato i cuccioli in un fienile in condizioni fatiscente. «Noto in città per problemi psichiatrici - precisa Cristina Destro, coordinatrice provinciale dell'associazione Oipa - ci ha accolto e minacciato con un forcone.

Nei guai, invece, è finito il proprietario della madre dei cani: per lui è scattata la sanzione dell'Oipa di Voghera. Rifiutati dalla madre dopo un tentativo di riavvicinamento, i cuccioli sono stati trasferiti nel canile Enpa di Voghera. Da metà settembre, trascorsi 2 mesi, saranno adottabili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA