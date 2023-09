Brandizzo, «altre volte operai sui binari mentre passavano i treni»

di Redazione web

Non è stato un caso isolato quanto avvenuto la sera del 30 agosto a Brandizzo, dove gli operai si sono trovati a lavorare alla manutenzione dei binari della linea ferroviaria nonostante il passaggio dei treni. È quanto è stato riferito agli inquirenti della procura di Ivrea da alcuni dei numerosi testimoni ascoltati degli ultimi tre giorni. Da quanto si apprende era già capitato in altre occasioni.

Incidente Brandizzo, «Quel video è un testamento. Mio fratello si è fatto giustizia da sé». Salvini: chi ha sbagliato pagherà

I magistrati anche alla luce del video realizzato da Kevin, la più giovane delle 5 vittime, faranno luce su questo aspetto.

Parente di Kevin Laganà ascoltato in Procura

È stato ascoltato come testimone nel pomeriggio in procura a Ivrea un altro parente di Kevin Laganà, il più giovane dei cinque operai morti la sera del 30 agosto nell'incidente ferroviario di Brandizzo. L'uomo, Marco B., ha lavorato fino a qualche tempo fa nella stessa azienda, la Sigifer. Al termine dell'audizione si è allontanato da palazzo di giustizia senza rilasciare dichiarazioni. Insieme a lui c'era il legale della famiglia, l'avvocato Enrico Calabrese, che non ha presenziato all'incontro con gli inquirenti.

