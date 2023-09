«Il fischio del treno e la frenata»: un nuovo video choc della strage degli operai a Brandizzo

Un nuovo video che documenta il momento della strage sui binari dello scorso 30 agosto a Brandizzo, costato la vita a cinque operai. Le immagini sono quelle realizzate da una delle telecamere di sorveglianza. Nei due spezzoni proposti si vede un convoglio sfrecciare alle 23.45.

Quattro minuti dopo, alle 23.49, si sente dapprima il fischio del treno (il segnale d'arrivo) e poi, dopo il passaggio davanti all'obiettivo, lo stridio della lunga frenata, che dura una trentina di secondi. Il video è stato diffuso dal sito di Repubblica.

Parlano i legali di Kevin Laganà

«Guardando il video, ed è il motivo per cui lo abbiamo prodotto in procura, ci è sembrato di poter desumere una certa abitudinarietà in questo tipo di condotte». Così l'avvocato Enrico Calabrese, difensore della famiglia Laganà all'uscita dalla procura dove ha accompagnato Antonino, fratello e collega di Kevin, la vittima più giovane dell'incidente ferroviario di Brandizzo, che è stato sentito come testimone. Ribadendo, poi, che il video girato da Kevin la sera dell'incidente, poco prima dell'arrivo del treno che lo ha investito e ucciso insieme ad altri 4 colleghi, «è stato pubblicato a nostra insaputa e a insaputa della famiglia Laganà», sollecitato dai cronisti ha proseguito: «non voglio entrare nei dettagli il video mi sembra sufficientemente chiaro per farsi di un'idea di quello che è accaduto quella sera, e, ripeto, nostra sensazione, mia e dell'avvocato Bona (legale che assiste la famiglia di Lombardo, altra vittima, ndr) è che non fosse occasionale». Dopo il fratello di Kevin, che lavora per Si.gi.fer, la ditta di Borgo Vercelli per la quale le cinque vittime lavoravano, davanti ai magistrati che conducono le indagini, è comparso un parente ed ex dipendente Si.gi.fer, ascoltato anche lui come testimone. «Sul contenuto delle dichiarazioni non posso dire niente per ovvi motivi e poi perché come difensore di parte lesa non ho diritto ad assistere agli atti, quindi mi sono limitato ad affrontare il fratello del signor Laganà», ha concluso l'avvocato Calabrese. Antonino e il papà Massimo, che indossava la maglietta con stampato il volto di Kevin, hanno lasciato la procura abbracciati

Il dolore del governatore del Piemonte

«La tragedia di Brandizzo è una ferita che colpisce la nostra Regione. Già con il caso della Thyssen, la Regione ha pagato in termini di vite umane quelle che sono le necessità di garantire la sicurezza sul lavoro. Credo che questo sia un monito a tutti quanti noi a continuare ad impegnarci, a fare sempre di più come ha ben detto il capo dello Stato, che ho avuto l'onore di accompagnare in quella giornata dolorosa: morire sul lavoro è inaccettabile in un contesto di convivenza civile». Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine della presentazione del Festival delle Regioni, a Roma. «Immaginare che un padre di famiglia, una madre una moglie un figlio, lascino la propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro e non ritornino perché su quel luogo muoiono è qualcosa che non possiamo accettare. È per questo credo che tutti noi insieme dobbiamo continuare ad impegnarci. Apprezziamo che il Governo abbia voluto non solo per essere presente ma garantire sempre di più attenzione in questa direzione. Insieme al governo la regione farà la propria parte».