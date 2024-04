Incidente sull'A1, morta una ragazza romana di 21 anni: l'auto guidata dalla mamma ha tamponato un tir

di Redazione web

Incidente sull'A1. Il tratto di Autostrada del Sole tra i caselli di Ferentino ed Anagni è stato chiuso poco prima delle ore 17 a causa di un incidente stradale accaduto a ridosso del casello di Ferentino. Nella collisione tra un'auto e un mezzo pesante è morta una ragazza di 21 anni di Roma che era nel veicolo guidato dalla madre.

Incidente A1, autostrada chiusa

Il traffico è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni; per chi proviene da Sud viene consigliata l'uscita a Frosinone in quanto, al momento, si registra una coda di circa 5 chilometri. Sul posto è atterrato un elicottero del 118 e stanno operando gli agenti della Polizia stradale di Frosinone insieme ai Vigili del Fuoco ed al personale di società Autostrade. La stradale non fornisce indicazioni e si limita a definire la situazione «molto grave».

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, la giovane vittima viaggiava su una Peugeot 107 guidata dalla madre che ha tamponato un mezzo pesante che la precedeva. Inutile ogni soccorso. Sul posto stanno operando la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale Sanitario del 118 di Frosinone ed il personale di Società Autostrade.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA