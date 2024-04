Suviana, il conto corrente della moglie di una delle vittime bloccato: «È la burocrazia». Gli aiuti per lei e i figli gemelli su una carta prepagata

di Redazione web

Non solo il dolore per la perdita del marito e padre dei suoi due figli, ma anche la difficoltà di ritrovarsi con il conto corrente bloccato. Laura è la vedova di Pavel Petronel Tavase, il tecnico di Settimo Torinese con origini romene morto a 45 anni nell'esplosione della centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Giovedì mattina la donna ha ricevuto una telefonata dalla sua banca che le comunicava il blocco. Una procedura standard per la burocrazia, un duro colpo per la famiglia che ora si trova a fronteggiare spese notevoli.

La solidarietà

Per far fronte a questa situazione, i familiari hanno trovato un modo per supportare Laura e i suoi due figli gemelli, accreditando una somma di denaro su una carta prepagata. «Le serve soprattutto per affrontare le spese immediate, come gli spostamenti da qui a Bologna», ha spiegato al Corriere della Sera Liliana Bancescu, una delle persone vicine alla famiglia. Le offerte di sostegno non si limitano agli aiuti della famiglia. La comunità locale, inclusa la chiesa ortodossa romena di via Einaudi, si è mobilitata per raccogliere fondi.

Il contributo

Enel Green Power, l'azienda proprietaria dell'impianto in cui è avvenuta l'esplosione, si è impegnata a coprire immediatamente le spese degli spostamenti necessari e a fornire assistenza psicologica ai familiari delle vittime.

I funerali

Nonostante la rete di sostegno che si sta formando attorno alla famiglia Tanase, la data dei funerali di Pavel rimane incerta, così come non si sa se saranno organizzati funerali di stato. Attualmente, la famiglia sta anche attendendo l'arrivo in Italia di altri parenti dalla Romania.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA