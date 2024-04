Suviana, Adriano Scandellari trovato morto: l'ingegnere aveva 57 anni, era papà di due ragazze

di Cesare Arcolini

Adriano Scandellari, ingengere di 57 anni di Ponte San Nicolò, è stato estratto morto dalla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana. Scandellari era uno dei 4 dispersi ancora intrappolati dopo l'esplosione. Oggi, 11 aprile, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il suo corpo e riportato in superficie.

Centrale di Bargi, trovato l'ingegnere padovano disperso

Un dolore straziante per la comunità padovana che fin da ieri mattina all'alba è rimasta in chiesa a pregare in attesa di un miracolo che non si è verificato. Sul luogo della tragedia vi è anche la moglie di Scandellari, Sabrina Greggio, che ieri pomeriggio è giunta nel capoluogo emiliano accompagnata dai cognati.

Adriano Scandellari, chi era: il lavoro all'Enel e la stella al merito di Mattarella

Adriano Scandellari viveva a Ponte San Nicolò con la moglie e le due figlie di 16 e 14 anni. Era ben inserito nella comunità e con la moglie frequentava la parrocchia, partecipava a diverse attività. Si era laureato all'Università di Padova in Ingegneria elettrica ed elettronica e lavorava all'Enel dal 1993. Da qualche tempo il suo ufficio era a Mestre, in via Torino, ed era stato inviato spesso all'estero dall'azienda. Alla fine dello scorso anno aveva ricevuto il titolo di Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica.

