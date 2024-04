Suviana, chi sono i dispersi: Vincenzo Garzilllo, Alessandro D'Andrea, Paolo Casiraghi, Adriano Scandellari

di Redazione web

Vincenzo Garzillo, napoletano di 68 anni, dipendente di Lab Engineering, a Suviana come consulente esterno. Paolo Casiraghi, 59 anni, milanese, dipendente della ditta Abb. Adriano Scandellari, 57 anni, dipendente della Enel Green Power, padovano. Alessandro D'Andrea, 37 anni, originario di Pontedera, lavora per la Voith di Cinisello Balsamo. Sono nomi e volti dei quattro dispersi dopo l'esplosione alla centrale nel bacino di Suviana.

Alessandro D'Andrea il "tosco"

C'è una vacanza a giugno in Irlanda per la pesca al salmone nei programmi di Alessandro d'Andrea, originario del Pisano ma da anni residente in Lombardia, Tra le sue passioni c'è anche la musica e il softair, praticato in giro per la Lombardia, soprattutto nelle province di Bergamo, Milano e Brescia. Gli amici del poligono, che lo hanno sentito l'ultima volta nel gruppo WhatsApp per gli auguri di Pasqua, lo descrivono come un ragazzo solare e sorridente, un "classico toscano" tanto che il soprannome che gli hanno dato è "il tosco". Sui social il racconto è quello della sua lunga relazione con la fidanzata di una vita e delle sue passioni, ma anche del rapporto stretto con la famiglia, in particolare con le due sorelle.

Paolo Casiraghi e il compleanno il 15 aprile

Paolo aspettava il suo compleanno, il 15 aprile. E sono tanti della famiglia, degli amici e dei conoscenti che sperano in un miracolo che però dai soccorritori viene visto come «quasi impossibile».

Adriano Scandellari e l'attività in parrocchia

Adriano Scandellari è conosciutissimo a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, specialmente per le attività che con la moglie svolge in parrocchia: entrambi fanno parte del consiglio pastorale. E infatti la moglie è arrivata sul luogo della strage proprio insieme al parroco, don Daniele Cognolato, e al sindaco Martino Schiavon. Lo scorso 5 dicembre, al Quirinale, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Stella del Lavoro, riconoscimento consegnato a 40 neo Maestri del lavoro in rappresentanza di venti Regioni.

Vincenzo Garzillo, una vita nelle centrali

Garzillo è un tecnico esperto che ha trascorso la sua intera vita all'interno delle centrali. Ha cominciato nel 1978, lavorando come operaio per Enel, azienda in cui è rimasto fino al settembre 2022 quando ha raggiunto la pensione. È stato festeggiato nella centrale di Presenzano, nel casertano. Dopodiché era diventato consulente della Lab Engineering, una società di ingegneria di Ortona, in provincia di Chieti, che si occupa di fornire servizi di progettazione e consulenza nei settori dell’energia, degli idrocarburi e della chimica. A Suviana doveva supervisionare le operazioni di riattivazione dei macchinari, lavorando come consulente esterno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 07:54

