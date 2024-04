Alessandro D'Andrea, chi è la sesta vittima recuperata a Suviana: il "tosco" aveva 37 anni e stava ristrutturando casa per sposarsi

di Redazione web

È di Alessandro D'Andrea il corpo individuato dai sommozzatori nella tarda serata di giovedì alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Si tratta della sesta vittima della strage, un'altra persona è ancora formalmente dispersa.

Chi era Alessandro D'Andrea

Il tecnico specializzato aveva 37 anni ed era originario di Forcoli, in provincia di Pisa, ma da tre anni aveva lasciato la Toscana per la Lombardia. A Cinisello Balsamo lavorava per la Voith Hydro, e nell'hinterland milanese lo aveva seguito anche la compagna Sara. Un amore, il loro, che durava dal 2008 e che entrambi desideravano coronare con il matrimmonio. Insieme stavano ristrutturando casa, ed è stata proprio lei, insieme alla sorella di Alessandro, a ricevere la tragica notizia dai soccorritori sul posto.

Il tosco

«Il 'tosco' è una persona buona.

