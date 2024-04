Suviana, recuperato il corpo dell'ultimo disperso: è Vincenzo Garzillo. Sette le vittime della strage

di Redazione web

Il corpo del sesto disperso nell'esplosione della centrale idroelettrica nel bacino di Suviana è stato recuperato. Anche se non è stata ancora effettuata la procedura di identificcazione ufficiale, è possibile affermare che si tratti di Vincenzo Garzillo, l'ultimo dei lavoratori che mancava all'appello. Salgono così a sette i morti accertati.

Vincenzo Garzillo, recuperato l'ultimo disperso

Vincenzo Garzillo era un tecnico esperto che ha trascorso la sua intera vita all'interno delle centrali. Ha cominciato nel 1978, lavorando come operaio per Enel, azienda in cui è rimasto fino al settembre 2022 quando ha raggiunto la pensione. È stato festeggiato nella centrale di Presenzano, nel casertano. Dopodiché era diventato consulente della Lab Engineering, una società di ingegneria di Ortona, in provincia di Chieti, che si occupa di fornire servizi di progettazione e consulenza nei settori dell’energia, degli idrocarburi e della chimica. Era partito martedì scorso di mattina da Napoli per Bologna, qui aveva noleggiato un'auto per raggiungere la centrale.

Il dolore

Si è pregato e sperato nel quartiere di Pianura a Napoli. Non solo nel parco residenziale al cui interno si trova l'abitazione di Vincenzo Garzillo, dove familiari e amici si sono stretti attorno alla moglie Patrizia Buonomo e alla figlia dell'uomo, Fara, mentre il fratello della giovane, Mario, si era recato a Suviana per seguire da vicino le fasi di ricerca. Questa mattina la notizia che nessuno voleva ricevere, la conferma del ritrovamento del corpo di Garzillo ha scosso infatti anche tutti i commercianti e gli altri residenti della zona che conoscevano lo scomparso. Dolore e commozione i sentimenti dominanti.

Venerdì 12 Aprile 2024, 10:54

