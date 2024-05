Arianna David e l'anoressia: «Non mangio niente a colazione e pranzo. A cena solo verdure bollite». Le parole del figlio

di Redazione web

Arianna David è tornata in televisione a parlare del disturbo alimentare con cui convive ormai da molti anni: l'anoressia. La modella, ed ex Miss Italia 1993, qualche settimana fa era stata intervistata a "Cinque Minuti" di Bruno Vespa dove aveva raccontato in breve la sua storia. Nelle scorse ore, lo ha fatto nel salotto di Monica Setta, a "Donne al Bivio", Arianna ha spiegato cosa mangia durante il giorno e cosa le dicano i suoi bambini. «31 anni fa ho vinto un concorso come Miss Italia, ma io non mi sono mai sentita Miss Italia», ha spiegato.

Arianna David e l'anoressia

Arianna David ha spiegato a Monica Setta di convivere con l'anoressia da anni ormai che, purtroppo, crede che non potrà mai guarire del tutto da questo disturbo. Quando la giornalista chiede all'ex Miss Italia cosa mangi durante il giorno, lei risponde così: «Niente. Dico la verità, non mangio niente a colazione, bevo solamente un caffè.

Le parole di Arianna David

Arianna David ha, quindi continuato: «Non mi piaccio ancora del tutto quando mi guardo allo specchio». L'ex Miss Italia ha anche raccontato un aneddoto sul figlio più piccolo di nome Gregorio: «Mi dice: "Mamma tu non sei italiana, perché non mangi la pasta, non mangi la pizza, non mangi il pane". Loro ormai sono abituati, non ci fanno neanche caso»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA