Manda la sorella gemella al lavoro al posto suo e va in vacanza, il suo capo scopre il trucco: «Inaccettabile». Ecco perché l'ha fatto

Sembra la trama di un film comico, ma è la pura (e affatto semplice) realtà: una ragazza aveva davvero voglia di prendersi una vacanza, ma il lavoro si stagliava tra lei e il suo sogno. Eppure, non si è arresa e ha sfruttato sua sorella gemella per aggirare lo spinoso problema e l'ha mandata a coprire il suo turno, certa che l'incredibile somiglianza avrebbe scongiurato qualsiasi sospetto.

Eppure, un errore e una casualità hanno rovinato il piano e il capo è venuto a sapere dello "scambio" tra le due. Presto, Ari Chance - la vacanziera in questione - ha ricevuto una mail dal suo responsabile in cui è stata strigliata a lungo e con attenzione. Manca, però, l'annuncio del licenziamento: la ragazza, infatti, ha ottenuto un'altra opportunità e dovrà riconquistare la fiducia dell'azienda e dei colleghi, e... fare ammenda.

La "sostituzione" al lavoro

L'influencer ha rischiato di perdere il lavoro non tanto per aver mandato la sorella gemella, Noe, al lavoro al posto suo con l'obiettivo di andare in vacanza, ma perché è stata beccata con le mani nel sacco a causa di un errore facilmente evitabile e collegato con la presenza sui social.

La sorella di Ari, infatti, ha pensato bene di registrare la prova concreta del piano escogitato per ingannare il capo attraverso una clip, che poi ha pubblicato sul suo account TikTok. «Il mio capo ha visto il video che la mia gemella ha postato mentre copriva il mio turno al lavoro», scrive Ari nel video.

Il motivo per cui Ari e Noe hanno escogitato il piano è il fatto che la sua richiesta per avere il giorno libero era stata negata.

Il capo, John, non gliela manda a dire e scrive: «Vorrei essere chiaro: la tua decisione di mandare tua sorella a sostituirti mentre tu vai in vacanza dopo che la tua richiesta per il giiorno libero è stata respinta è assolutamente inaccettabile, è uno schiaffo sia ai tuoi colleghi che rispettano le regole, sia all'azienda che ti ha dato fiducia».

«Le tue azioni - continua - non solo si riflettono negativamente su di te, ma macchiano anche la reputazione della nostra azienda. Questa mancanza di rispetto per il protocollo e il decoro è francamente scioccante, e non sar tollerato». Ad ari è stato chiesto, quindi, di scusarsi, di offrire una spiegazione per il suo comportamento e di presentare il modo in cui intende risolvere la situazione. Poi, John ha aggiunto che in caso di condotta negativa ci saranno «gravi conseguenze, comprese potenziali azioni diciplinari».

La mail si conclude con quello che suona come un ultimatum: «Mi aspetto di sentirti al più presto per discutere su come affrontare questa grave violazione di fiducia e professionalità». Infine, una frase che ha mandato in visibilio gli utenti: «Saluti delusi».

