​Arianna David, la confessione dell'ex Miss Italia: «Ero anoressica pesavo 39 chili. Ci sono ricaduta più volte, sono 30 anni che è così»

Ex Miss Italia ed ex modella, oggi Arianna David ha 50 anni e racconta il suo rapporto con il suo fisico e con il cibo. «Sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso chili». Poi però decise di partecipare al concorso de bellezza e grazie a un'endocrinologo si rimise in forma, poi però il tunnel

Arianna David e l'anoressia

«A 18 anni arrivai a pesare 52 chili per 173 centimetri di altezza. A 21 anni. Avevo l’incubo di diventare grassa. Già mi prendevano in giro per il mio accento romano, non avrei sopportato di essere derisa anche per il mio peso», si racconta senza filtri al Corriere della Sera. «Quando sono arrivata a pesare 39 chili e a non avere più il ciclo mestruale per un anno. Lì mi sono messa paura. Ma prima non era così. Mi sentivo forte. Sentivo che potevo decidere su e di me stessa, potevo scegliere se vivere o morire».

Come ha affrontato la malattia

Arianna non è mai andata in cura in un centro specializzato, nonostante dica che sono utilissimi, ma ce l'ha fatta da sola con la sua forza di volontà.

Come sta oggi

Oggi è una donna Arianna e sta bene ma il rapporto con il cibo non è dei migliori. «Oggi peso 47 chili. Porto la taglia 34, quella che indossano i bambini. Ma soprattutto ora, anche se mi piace tantissimo cucinare, non mi piace più nulla. Non mangio praticamente niente, solo cibi light. Controllo le calorie. Ma mangio il gelato, di quello ne mangio tanto».

