Gf Vip, scartati molti influencer ed ex tronisti per la nuova edizione: ecco i nomi

di Redazione Web

Grande attesa per il ritorno del Gf vip che tornerà in onda lunedì 11 settembre 2023. I telespettatori si chiedono chi saranno i concorrenti che quest’anno varcheranno la porta rossa. Come accade in ogni edizione, ci sono alcuni aspiranti gieffini che si propongono e che ricevono un ‘no’ come risposta. Tra questi, quest’anno, ci sarebbe Federico Nicotera, l’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe chiesto alla produzione e ad Alfonso Signorini di diventare un concorrente. Ma la risposta è stata «No».

Fabrizio Corona, matrimonio con Giacomo Urtis? «Le nozze celebrate dal sindaco Sala»

Bianca Atzei, tutti pazzi per Noa: «Me la godo al mare con la mia famiglia»

ll cast

La lista dei rifiuti da parte dell'azienda Mediaset è lunga. «Per la rubrica ‘Le faremo sapere', il GF ha detto No a Federico Nicotera», riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Gli scartati

Nelle ultime settimane, Amedeo Venza e Deianira Marzano stanno riportando anche i presunti ‘no’ ricevuti come risposta dagli aspiranti gieffini. Tra questi, oltre a quelli già citati, ci sarebbe un altro volto di UeD, Giorgio Manetti. Quest’ultimo si sarebbe proposto come concorrente del Grande Fratello 2023, ma la sua ‘candidatura’ non sarebbe stata accettata. Stesso discorso per Arianna David, l’ex Miss Italia ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Anche lei non avrebbe superato la ‘prova’ per entrare nella Casa.

La conferma

L'unica certezza, per ora, è l'ingresso di Alex Schwazer, primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA