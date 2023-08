Grande Fratello, Claudia Koll tra i concorrenti del programma? I rumor: «Signorini la vorrebbe»

di Redazione Web

Continua il toto concorrenti della nuova edizione del Gf Vip e Nip. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda, in prima serata su Canale 5, lunedì 11 settembre, e cresce l’attesa per conoscere i concorrenti Vip e Nip che popoleranno la Casa più spiata d’Italia. In attesa che il cast venga ufficializzato, emerge uno scoop su una ipotetica concorrente. Si tratta dell'attrice romana sulla quale il conduttore avrebbe rivolto la propria attenzione: Claudia Koll. Lo rivela l’esperta di gossip Deianira Marzano che, in una story Instagram, ha scritto: «Papabile concorrente al Grande Fratello Claudia Koll, la sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in "Così fan tutte" e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana»

L'ipotesi

Che sia davvero Claudia Koll la nuova concorrente al Grande Fratello? Al momento non ci sono conferme né smentite, ma la partecipazione al reality potrebbe essere l’occasione, per l’attrice, di arricchire il suo già ampio e prestigioso curriculum.

Il Bagaglio

Tantissime le sue esperienze al cinema e alla tv, sino al suo riavvicinamento alla fede cattolica negli anni 2000, durante il quale si è dedicata all’apostolato e a diverse associazioni di volontariato. La sua è una storia ricca di spunti da raccontare: sarà questo che ha convinto Alfonso Signorini?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 13:55

