Edoardo Donnamaria furioso su Twitter: «Occhio che partono denunce». Cosa è successo

Edoardo Donnamaria, ex concorrente dell'ultima edizione del GfVip, sul suo profilo Twitter/X nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi follower un lungo sfogo attraverso un messaggio e ha lanciato anche un avvertimento preciso. L'ex gieffino, stufo di leggere sui social alcune cose che non rispecchiano la realtà e la verità ha voluto lanciare un ultimatum agli utenti che scrivono inesattezze sul suo conto. In particolare si riferisce ad una psicologa che afferma di seguire l'ex gieffino in terapia. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto l'ex gieffino nel dettaglio.

c’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologa e racconta cose ovviamente inventate, a parte che come fate a credere a ste robe non si sa…comunque è ovviamente tutto fake il mio psico è un uomo,PROFESSIONISTA e mena pure ❤️ (occhio che partono denunce grullini) — edoardo donnamaria (@drojette) August 20, 2023

C'è qualcuno, a quanto pare che si spaccia per la mia psicologa e racconta ovviamente cose inventate - ha scritto Edoardo Donnamaria su Twitter -. A parte che come fate a credere queste robe non si sa. Comunque è ovviamente tutto fake, il mio psicologo è un uomo, un professionista e mena pure. (Occhio che partono denunce).

Moltissimi sono stati i fan dell'ex gieffino che hanno mostrato vicinanza nei suoi confronti. «Quando partono queste denunce? Non vediamo l'ora.

