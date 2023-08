​Edoardo Donnamaria, la story su Instagram è una frecciatina ad Antonella? «Menti piccole...», cosa ha scritto

di Redazione Web

Volano frecciate sui social. Da tempo ormai, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati e non sembra esserci margine di ricongiungimento. Ma pare che le frecciate volino da entrambe le parti. E se tra i due ex gieffini, la più peperina è sempre stata Antonella, stavolta si cambia giro. Ed è proprio Donnamaria ad aver pubblicato un post nelle sue stories, la cui didascalia sembra alludere ad una frecciata: «Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone» si legge. Sarà davvero così? è una frecciata per Antonella? o un aforisma?

La fine

Dal canto suo, anche Antonella Fiordelisi non si risparmia in frecciate sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 20:42

