Sophie Codegoni, la gaffe epica sull'ecografia della figlia: «40 minuti a vuoto». Basciano ormai rassegnato

Prima la proposta di matrimonio su red carpet di Venezia, poi l'annuncio di aspettare una bambina: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici che mai, insieme alla piccola Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio. L’ex vippona decide di condividere quotidianamente con i suoi numerosi followers, che ogni giorno sono impazienti di conoscere gli aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua famiglia.

Cosa è successo

Dopo aver pubblicato dei video di Basciano intento a montare una nuova culla per la piccola, Sophie racconta una piccola disavventura. Lei e Alessandro si sarebbero messi in viaggio, guidando per circa quaranta minuti, per andare a far fare le ecografie a Celine. Una volta arrivata, l’influencer si sarebbe accorta di aver sbagliato la data della visita.

