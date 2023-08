Sophie Codegoni, la replica al commento choc sulla piccola Celine: «Fai schifo, vergognati»

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più felici dopo essere diventati genitori. La coppia che si è innamorata nella casa del Grande Fratello Vip, ha coronato il proprio amore con la nascita della piccola Celine. Innamorati della loro bambina, i due condividono spesso foto e video della piccola sui social. Ma, oltre ai complimenti, non mancano mai gli haters. E stavolta, contro i commenti al veleno è intervenuta Sophie, soprattutto per replicare ad un commento al veleno.

La risposta

La piccola Celine, nata lo scorso maggio, si è sottoposta alle prime vaccinazioni e mamma Sophie, come sempre, ha condiviso qualche contenuto sui social della sua bambina. Ecco che sotto il post spunta un commento choc: «Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore». Sophie non è rimasta in silenzio e ha duramente replicato: «Sei lo schifo di persona.

