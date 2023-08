Giulia De Lellis e la prima cena nella nuova casa: «Indimenticabile e, poi, il menu...»

di Redazione web

Giulia De Lellis è molto attiva sui propri profili social e, infatti, da anni condivide con i propri follower qualsiasi cosa le capiti. Nelle ultime ore, ad esempio, si è mostrata in lacrime per il suo cagnolino Tommy che, in questi giorni, non è stato molto bene. L'influencer, poi, ha condiviso video e foto più allegre della giornata e, più precisamente, della serata, dato che, insieme ad amici e al fidanzato Carlo Beretta, ha tenuto la prima cena nella sua casa nuova.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui racconta come ha trascorso la sua serata. L'influencer ha organizzato la prima cena nella sua casa nuova e ha mostrato ai suoi follower come aveva allestito il tutto: fiori rosa e bianchi, luci soffuse e candele decorative sulla tavola.

Giulia ha, poi, taggato il fidanzato Carlo Beretta aggiungendo, a fianco al suo nome, un cuore bianco. L'influencer ha, quindi, scritto: «La prima cena a casa nostra è stata indimenticabile». L'ex volto di Uomini e Donne, poi, ha pubblicato un video in cui mostra il processo con il quale viene fatto il gelato e, infine, ha postato l'immagine della coppa d'argento ripiena della fresca crema: «Il menu...

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite sui social. Basta, infatti, pensare che il suo profilo Instagram conta quasi cinque milioni e mezzo di follower con i quali, Giulia si confronta tutti i giorni tramite storie, post e video.

