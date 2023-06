Giulia De Lellis si lamenta con i fan: «Non ci credo quando mi dite che sembro più vecchia». E su quei capelli bianchi...

di Redazione web

Giulia De Lellis ama mantenere un rapporto confidenziale con i propri follower e, infatti, molto spesso, mette a disposizione il "box delle domande" oppure chiede loro di raccontarsi o di farle domande alle quali risponderà, poi, nelle storie. Negli ultimi video che Giulia ha postato, ha spiegato che, ultimamente, in molti le darebbero più anni di quelli che, in realtà, possiede. Proprio per questo, l'influencer si è "lamentata". Inoltre, l'ex volto di Uomini e Donne ha chiesto consiglio anche sui capelli bianchi.

Giulia De Lellis, gaffe sul video della lite di Francesca Pascale. I fan: «Non al funerale di Silvio Berlusconi»

Giulia De Lellis 'sfigurata' da un brufolo: «Non so perché l'ho fatto». Ecco cos'è successo

Le storie Instagram di Giulia De Lellis

Nelle sue ultime storie Instagram, Giulia De Lellis si sfoga con i suoi fan, ai quali dice: «Comunque ragazzi, guardatemi: io ho fatto 27 anni quest'anno, cioè li ho già compiuti. Voi dovete dirmi come fate a dire che li porto male e che sembro più grande? Non la capirò mai questa cosa vi giuro».

Poi, Giulia aggiunge: «Comunque, ragazzi vi dico cos'è successo ieri. Mi arriva questo messaggio da una ragazza che mi dice: "Giulia ti seguo da anni e ho notato che ti stanno crescendo i capelli bianchi, ma cosa fai? Li copri in qualche modo?". Io sono rimasta un po' così, scioccata, perché nessuno mi aveva mai detto dei capelli bianchi, nemmeno i parrucchieri.

Giulia De Lellis e i progetti lavorativi

Giulia De Lellis, oltre ad essere una delle influencer italiane più seguite, ha anche altri progetti lavorativi ai quali si sta dedicando. Ad esempio, recentemente, ha lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle, chiamata Audrer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA