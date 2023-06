Giulia De Lellis, gaffe sul video della lite di Francesca Pascale. I fan: «Non al funerale di Silvio Berlusconi»

di Redazione web

Giulia De Lellis fa una gaffe "anacronistica". L'influencer ha pubblicato nelle ultime ore sui social il video di un importante scontro degli scorsi mesi consumatosi tra Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e un giornalista, in Piazza Della Scala a Milano. L'ex gieffina, credendo fosse un video di pochi giorni fa durante il funerale del Cavaliere, ha espresso il suo dissenso in maniera dura contro il giornalista.

I fan, però, le fanno notare la gaffe e lei risponde così.

La discussione tra il giornalista Piero Ricca e Francesca Pascale in Piazza della Scala si è verificata lo scorso marzo durante una manifestazione per i figli delle coppie omogenitoriali. «Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli, gli spot con il calippo a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi», ha affermato Ricca.

I due erano quasi venuti alle mani e il video di questa discussione ha fatto il giro del web, ma evidentemente non era ancora arrivato fra le mani di Giulia De Lellis che, credendo che lo scontro fosse avvenuto dinanzi al Duomo di Milano durante i funerali di Silvio Berlusconi, ha così commentato l'accaduto: «Vomito. Mi ha rovinato la giornata. Ho il nervoso e mi fa schifo. Ma poi fuori da un funerale, ma davvero fa la gente?».

I fan, però, le hanno fatto notare immediatamente l'errore commesso. Il video non è degli scorsi giorni, ma risale a tutt'altre circostanze. Lei, commessa un'altra gaffe, nel dubbio risponde: «Mi fa schifo lo stesso!».

