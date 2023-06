Giulia De Lellis 'sfigurata' da un brufolo: «Non so perché l'ho fatto». Ecco cos'è successo

di Redazione web

Giulia De Lellis ha confessato di aver fatto una cosa al suo volto che non andrebbe fatta. Non stiamo parlando di un ritocco estetico e neanche di un nuovo trucco per coprire le imperfezioni, ma schiacciare un brufolo sulla guancia. E bene sì: per l'influencer ed ex corteggiatrice a Uomini e Donne, toccare un brufolo sul suo viso equivale a creare un danno all'immagine estetica che assume con i suoi 5milioni di fan, ma soprattutto stressare una pelle che già soffre di un naturale problema, quale quello dell'acne.

Giulia De Lellis e l'acne sul viso: «Non vedo l'ora di truccarmi perché oggi mi vedo come un ce**o»

Giulia De Lellis e il "guaio

«Ho fatto una cosa che facevo tipo quando avevo 14 anni non so perché l'ho fatta ve lo giuro», afferma Giulia De Lellis, mentre si mostra nelle sue stories di Instagram.

«Non so perchè ho fatto questo pasticcio sulla faccia.

Poi chiede ai fan: «Sarà peggio questo o andare a dormire truccati?!»

