Georgina Rodriguez, il collier indossato a Cannes non passa inosservato: ecco quanto vale

Georgina Rodriguez è stata una delle grandi protagoniste del red carpet del Festival del Cinema di Cannes, dove ha messo in mostra le sue curve mozzafiato indossando abiti d'alta moda. Ciò che, però, non è sfuggito ai fan della moglie di Cristiano Ronaldo, è sicuramente stato un collier che l'influencer ha sfoggiato durante una serata di gala. Il suo valore è davvero da capogiro.

Il collier di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez ha avuto l'onore di calcare uno dei tappeti rossi più celebri di tutto il mondo dello spettacolo. A Cannes, l'influencer non ha proprio badato a spese e davanti ai moltissimi fotografi si è sempre presentata con look impeccabili. Per sfilare sul blue carpet dell'amfAR Gala di Cannes, Georgina ha scelto di abbinare al sexy abito nero (ricoperto di perline), un collier rigido tempestato di diamanti con un pendente a forma di goccia da 123 carati.

