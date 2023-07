Giulia De Lellis e il matrimonio ebraico: «Amo celebrare l'amore in qualsiasi forma»

di Redazione web

Giulia De Lellis si sta concedendo qualche giorno di vacanza, in compagnia del fidanzato Carlo Beretta, in Israele. L'influencer, proprio alcuni giorni fa, aveva avvisato i suoi follower dicendo loro che aveva poca linea e che, quindi, non avrebbe potuto essere più di tanto attiva sui social. In realtà, Giulia sta postando molte foto e video nel suo profilo e negli ultimi filmati pubblicati mostra di essere a un matrimonio ebraico.

Giulia De Lellis sta continuando a postare foto che descrivono il suo soggiorno in Israele. L'influencer, tra un'escursione e l'altra, è anche riuscita ad assistere a un matrimonio celebrato con rito ebraico. L'ex volto di Uomini e Donne ha scritto: «Io adoro i matrimoni! Qualsiasi essi siano... Amo celebrare l'amore, per sempre».

Poi, Giulia riprende il momento della tradizionale rottura del bicchiere e spiega ai suoi follower l'usanza: «In ogni matrimonio ebraico che si rispetti, c'è la rottura del bicchiere.

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite sui social: sul proprio profilo Instagram conta quasi cinque milioni di follower. Spesso, riceve critiche per i suoi post o per i contenuti che pubblica ma Giulia ha sempre cercato di non curarsene troppo.

