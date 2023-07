Edoardo Donnamaria ritorna a Forum? Cacciato dal Gf Vip: «Sono stato volgare, ma non me ne vergogno»

di Redazione Web

Ha fatto parlare di sè al Gf Vip Edoardo Donnamaria. E ora torna a raccontare tutte le sue novità in una intervista a TvBlog. Lo speaker radiofonico è stato sicuramente uno dei protagonisti del reality con la sua tormentata storia d’amore (ora finita) con Antonella Fiordelisi. Ma, poi, con la nuova linea editoriale, Donnamaria è stato squalificato a poche settimane dalla finale. Subito Edoardo è tornato ai microfoni di Radio Zeta, avviando anche una carriera da cantante con due singoli, di cui l’ultimo, “Piccolo sole”, uscito proprio il 21 luglio.

Il ritorno a Forum

Ma tra le tante novità, rimane ancora incerto il suo futuro nel programma che l’ha resto noto al grande pubblico, ovvero Forum. L’ex vippone, laureato in giurisprudenza, è entrato nel cast della trasmissione nel 2017, ricoprendo il ruolo di assistente. Dopo 6 anni, Donnamaria ha deciso di dedicare tutte le energie alla sua nuova carriera da cantante e, per questo, non sa ancora se riuscirà a trovare il tempo materiale per poter tornare a partecipare al programma: «Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula».

La carriera

Nonostante l'incertezza, rimangono ancora ottimi i rapporti con la conduttrice, Barbara Palombelli, con la quale è solito sentirsi telefonicamente. All’interno della trasmissione, poi, ha conosciuto anche uno dei suoi più grandi amici, Paolo Ciavarro. È stato proprio grazie a Paolo che lui ha iniziato a guardare il Gf Vip, vista la precedente esperienza nel 2020.

ll futuro

Al momento non tornerebbe al Gf Vip. Ma Edoardo non ha escluso, però, la possibilità di prendere parte ad altri tipi di reality, come l’Isola dei Famosi o Pechino Express. Più che altro, quello che vorrebbe evitare sono i programmi di coppia e il mondo del trash. «Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 19:38

