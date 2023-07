Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, la macarena nella crioterapia a -90 gradi fa impazzire il web

di Redazione web

Michelle Hunziker sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e al suo compagno Goffredo Cerza e all'amico della coppia, Tommaso Zorzi. In questi giorni, la conduttrice svizzera sta pubblicando molte storie Instagram davvero esilaranti e tra un allenamento e l'altro non si ferma mai. Nell'ultimo video pubblicato sui social è insieme a Tommaso Zorzi dentro una cabina a -90 gradi.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, pubblica storie divertenti per mantenere il contatto con i suoi follower, anche in vacanza. Nell'ultimo video postato è all'interno di una cabina di crioterapia per il rilassamento muscolare con il termometro che registra -90 gradi. La conduttrice è chiusa nella micro-stanza insieme al migliore amico di Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi. I due ridono e ballano la macarena per cercare di scaldarsi in qualche modo, anche se, con scarsi risultati.

Gli allenamenti di Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi

Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi trascorrono molto tempo insieme e, poi, documentano tutto ciò che fanno attraverso i propri canali social. In una delle storie più recenti, i due si stanno allenando insieme e l'influencer mima delle espressioni esilaranti alle spalle della conduttrice che non si accorge di nulla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 17:42

