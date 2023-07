Elenoire Casalegno contro gli scrocconi al ristorante: «Pagano l'insalatina e poi ti chiedono di assaggiare tutto»

di Redazione web

Elenoire Casalegno non ce la fa più! O, almeno, non sopporta più di avere a che fare con gli scrocconi e, infatti, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si sfoga proprio contro questa "categoria" di persone che, soprattutto al ristorante, mettono a dura prova la pazienza. Il filmato riporta una breve descrizione che recita: «Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo…». Evidentemente, la speaker radiofonica ha avuto a che fare con qualcuno di loro.

Elenoire Casalegno si è lasciata andare a un lungo sfogo social che riguarda le persone che hanno il vizio di scroccare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Il discorso della speaker radiofonica si collega soprattutto a coloro che se ne approfittano durante pranzi o cene: «Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un'insalatina perché 'non ho molta fame', oppure 'fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti', o 'sono a dieta, non posso sgarrare'.

Le parole di Elenoire Casalegno

Infine, sempre seduta sul divano di casa e con addosso un completino casual, Elenoire Casalegno conclude dicendo (senza mezze misure): «Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta». Il video della speaker radiofonica ha ottenuto molto successo tra i suoi fan che hanno appoggiato tutte le sue parole condividendo, poi, le loro disavventure.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 16:41

