Daniele Dal Moro e la proposta a Edoardo Donnamaria: «Ti do 10mila euro se torni con Antonella Fiordelisi»

Dopo la crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, pare che i due siano tornati insieme e che siano più innamorati di prima. A testimoniarlo sarebbero le stories Instagram dei due ex gieffini, nelle quali si mostrano insieme al ristorante. Un dettaglio, però, non è sfuggito ai fan che si sono ritrovati ad assistere live ad una scena ironica.

Alle spalle della venezuelana, un volto noto stava attraversando la sala e pare c'entri anche Edoardo Donnamaria. Capiamo insieme cosa è successo.

Daniele Dal Moro e i 10mila euro

Il veneto Daniele Dal Moro ha ripreso (involontariamente) l'ex collega della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, entrare nello stesso ristorante all'interno del quale, con la sua fidanzata Oriana Marzoli, erano intenti a cenare.

Dopo il video diffuso sui social, gli utenti si sono scatenati, sia in merito ai malumori che circolavano tra le due ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, sia per via dell'amicizia che lega Daniele Dal Moro all'ex fidanzato dell'influencer Antonella Fiordelisi.

In un audio condiviso con i fan, l'imprenditore veneto afferma:

«Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 17:57

