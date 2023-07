Daniele Dal Moro, il dettaglio hard nella foto fa infuriare gli hater: «Potrebbero denunciarti». Cosa è successo

di Redazione web

Daniele Dal Moro torna a far parlare di sè con una foto esilarante che ha generato qualche polemica da parte dei fan. Nello scatto, infatti, l'ex gieffino è dinanzi ad uno specchio, ma alle sue spalle c'è un dettaglio che non è passato inosservato: compare un uomo nudo.

La location è quella di uno spogliatoio e un asciugamano copre le parti intime del protagonista della vicenda. Non tutti i fan hanno riso: qualcuno ha avuto da ridire. Vediamo insieme perché.

Daniele Dal Moro, critiche dai fan

Quello che sarebbe dovuto essere uno scatto ironico è diventato motivo di polemiche da parte dei follower di Daniele Dal Moro.

La risposta di Daniele Dal Moro

L'ex gieffino, di tutta risposta, ha allegato allo screen delle critiche una foto dell'uomo in questione. Si tratta di un suo amico di cui ha condiviso il contenuto "incriminato" in modo del tutto ironico e, a quanto pare, con il consenso dell'interessato. Nessuna multa, questa volta, per Daniele Dal Moro.

