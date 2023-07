Daniele Dal Moro testimone di nozze al matrimonio di Attilio Romita e Mimma Fusco. L'annuncio ai fan dell'ex gieffino

di Redazione Web

Attilio Romita e Mimma Fusco saranno presto sposi. Dopo l'esperienza al GfVip, il giornalista ha deciso di coronare il suo amore con la proposta di matrimonio per la sua compagna. Accanto a lui, come testimone, ci sarà l'ex gieffino, nonchè caro amico, Daniele Dal Moro. I due si sono sempre sostenuti e hanno vissuto l'esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini di pari passo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Daniele Dal Moro testimone di nozze

Daniele Dal Moro ha rivelato di essere il testimone di nozze di Attilio Romita durante una diretta su Twitch.

«Presto sarò a Bari - ha raccontato Daniele Dal Moro in diretta Twitch -. Ho un matrimonio e farò il testimone ad Attilo Romita. Dunque se volete vedermi in smoking sicuramente usciranno tante foto. Certo che tra tutti si è tirato dietro proprio me».

Dunque, non ci resta che aspettare l'evento per capire chi saranno gli invitati e quali ex gieffini prenderanno parte all'evento.

