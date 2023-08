Edoardo Donnamaria non torna a Forum? L'indiscrezione che insospettisce i fan

di Redazione web

Tra poche settimane ricomincerà la stagione televisiva e, tra nuovi arrivati e vecchie presenze fisse, la Mediaset si prepara a nuove avventure. Tra le conferme c'è sicuramente Forum e al timone, come sempre dovrebbe esserci Barbara Palombelli che guiderà le dispute, accompaganto da Paolo Ciavarro. Accanto a loro, tuttavia, potrebbe non esserci Edoardo Donnamaria. La sua assenza non è ancora certa, ma il rumor si fa sempre più insistente, visti gli impegni lavorativi dell'ex GfVip.

Edoardo Donnamaria non ha ancora confermato la sua assenza da Forum, ma dopo il GfVip, il ragazzo ha deciso di dedicarsi completamente alla musica, pubblicando nuovi brani che hanno ottenuto successo.

Qualche mese fa, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi aveva rivelato: «Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula».

Stando a quanto rivelano i rumor, questa "formula" non si sarebbe trovata e il programma condotto da Barbara Palombelli sarebbe alla ricerca di un nuovo «aspirante bilanciere», come ha fatto sapere Amedeo Venza.

