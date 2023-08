Sonia Bruganelli e Pupo a cena insieme: «Attenta che con le donne ci sa fare»

di Redazione web

Sonia Bruganelli e Pupo insieme a cena. Il selfie caricato sul proprio account Instagram della showgirl ed ex moglie di Paolo Bonolis ha destato non poche perplessità. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, infatti, è un personaggio che nelle ultime settimane ha creato polemiche per i suoi rapporti con la Russia e il capo di Stato Putin e, più in generale, per la propria vita privata, da sempre motivo di spaccatura tra i suoi fan. Ecco cosa gli hanno scritto.

La foto con Pupo

«Il signor Pupo, un ossimoro vivente», questa la didascalia sotto la foto in cui Sonia Bruganelli e Pupo, sono insieme, in un locale, presumibilmente a cena.

Una pioggia di critiche nei commenti ha avvolto lo scatto in cui in molti avvisano Sonia Bruganelli di stare attenta al collega con cui ha condiviso l'esperienza televsiva di opinionista del GfVip per il modo in cui conduce la sua vita sentimentale.

È noto, infatti, che il cantante vive una vita da bigamo: la sua è una famiglia allargata ricca di figli e nipoti: tre figlie, Ilaria, Carla e Valentina, e tre nipoti Matteo, Viola e Leonardo.

