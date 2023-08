Sonia Bruganelli, Ferragosto con Paolo Bonolis: la foto insieme. «Mostra sempre un grande dolore»

di Redazione web

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono separati sì, ma il Ferragosto sembra lo abbiano trascorso insieme. L'opinionista della casa del GfVip ha, infatti, condiviso uno scatto del conduttore Mediaset mentre, in piscina, si gode del tempo con il nipotino.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno spiegato che la loro separazione, per quanto sofferta, è stata comunque molto civile e per questo motivo non sorprende vederli insieme alle prese con il bambino, Theodor, nato da Martina Bonolis nel settembre del 2020 in America.

Un dettaglio nella foto, però, non è sfuggito ai fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il dettaglio

Dal racconto che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno restituito al pubblico della loro separazione è emerso che i due non erano proprio d'accordo entrambi di lasciarsi. Sembrerebbe, infatti, che sia stata una scelta più dell'opinionista tv che del conduttore di Canale 5.

Ciò avrebbe spesso causato una spaccatura nel pubblico della coppia che, per la maggior parte, si è spesso schierata dalla parte di Paolo Bonolis, notando sempre un dettaglio in lui.

Gli occhi tristi di Paolo Bonolis

Nella foto «Nonno Paolo con il suo primo nipotino», ha scritto Sonia Bruganelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 16:38

