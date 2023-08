Sonia Bruganelli, selfie col figlio Davide: «O si allena oppure...». Vorrà ancora andare al Gf Vip?

di Redazione Web

Davide Bonolis, il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha firmato un contratto con la Primavera della Triestina e in questo modo le trasferte della mamma e del papà diventano una dolce abitudine, una scusa per ritagliarsi un momento per incontrare il figlio Davide che è così cambiato, cresciuto.

L'ex opinionista ha spesso confidato che Davide non è mai stato bravissimo a scuola ma il calcio è sempre stato uno dei suoi sogni. Si è messo a dieta, si è impegnato, ha realizzato il suo desiderio e adesso mamma e papà non possono che tifare per lui. Ma nelle ultime ore, ad attirare l'attenzione dei fan è proprio una foto che Sonia Bruganelli ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto del figlio Davide che non è passata inosservata ai fan. «Trieste come Rome.

Il futuro di Davide Bonolis

In realtà Davide Bonolis, che ha compiuto 19 anni due mesi fa, è sempre stato combattuto tra due obiettivi: fare il calciatore o tentare la carriera televisiva, con trampolino già individuato. In tempi non sospetti (nel 2020), quando cioè non faceva ancora l’opinionista al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli aveva rivelato: «A 18 anni mio figlio Davide vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa».

A quanto pare, quel desiderio, per ora, è rimandato.

