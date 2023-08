Sonia Bruganelli verso Ballando con le Stelle? La replica non lascia dubbi

di Redazione web

Sonia Bruganelli si è trovata nuovamente al centro dell'attenzione dopo che alcune voci sulla sua presunta partecipazione a Ballando con le Stelle si sono fatte più vive che mai. Mentre lei è a Formentera a godersi l'estate, insieme all'ormai ex marito Paolo Bonolis, in Italia il rumor su una possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli sembrava cosa certa. L'atteggiamento della giornalista durante l'ultima edizione non sarebbe per niente piaciuto ai vertici Rai, che avrebbero pensato immediatamente a Sonia per sostituirla. Tuttavia, l'ex opinionista del GfVip ha subito smentito la sua partecipazione nella giuria di Ballando con le Stelle.

E sulla sua partecipazione come concorrente? Andiamo a scoprire che cosa ha detto Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli si mostra senza filtri e Guendalina Canessa risponde: «Devi solo tenerti in ordine»

Selvaggia Lucarelli via da Ballando? «Scoppia la gara per prendere il suo posto»: il retroscena

Sonia Bruganelli ha risposto immediatamente alle voci su una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, come concorrente. L'ex opinionista del GfVip ha scritto su una storia Instagram: «Ragazzi, l’unica volta che ho ballato è stato al matrimonio dei miei amici Bruno e Margot a Formentera. Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare».

Niente da fare quindi, nessuna partecipazione in vista per Sonia a Ballando.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA