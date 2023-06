Sonia Bruganelli lascia il GfVip? La conferma: «Non ci sono, così voi potete organizzarvi»

di Redazione Web

Nonostante manchino diversi mesi all'inizio del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la sua squadra sono già al lavoro per preparare la nuova edizione del reality. Ed è già iniziato il toto nomi per il cast e per gli opinionisti; infatti sembrerebbe che Sonia Bruganelli non siederà sulla poltrona rossa del reality. Nelle ultime ore la conferma è arrivata prima dal suo ufficio stampa e poi dalla stessa showgirl. Ma procediamo con ordine.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il retroscena sulla separazione: «Sta soffrendo», cosa è successo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti al funerale di Berlusconi: ecco perché

GfVip addio, la conferma di Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore, Pipol Tv ha ribadito che è stata Sonia Bruganelli a lasciare il reality e che, nel rispetto della produzione del GfVip, ha fatto sapere di non essere disponibile già mesi fa. «Alla fine di questa edizione del Gfvip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, Sonia Bruganelli aveva dichiarato a mezzo stampa e social il ‘largo ai giovani’ - ha scritto Pipol Tv -. Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi.

Poi, ha aggiunto: «Tutto alla luce del sole, della stampa e dei social. E aveva confermato la sua non presenza per il terzo anno al GfVip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi, su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin».

E ha concluso: «Detto ciò per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: "Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile"».

Il post è stato condiviso nelle ultime ore dalla showgirl nelle sue Instagram stories confermando quindi quanto riporta Pipol Tv.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA