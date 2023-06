Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il retroscena sulla separazione: «Sta soffrendo», cosa è successo

di Redazione Web

Una rottura non è mai così semplice soprattutto se arriva dopo 26 anni insieme. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». Sono queste le parole di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che, in una lunga intervista a Vanity Fair, hanno spiegato insieme le ragioni del loro addio. Tuttavia, nelle ultime ore Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Oggi, ha raccontato di come alcune voci sulla presunta relazione del conduttore con un'altra donna siano infondati. Ma procediamo con ordine.

La rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Dalle parole di Alberto Dandolo si evince come Paolo Bonolis abbia lottato fino all'ultimo per cercare di salvare il matrimonio con Sonia Bruganelli e che, la scelta di porre la parola «fine» non sia arrivata da lui.

«Soffre per la fine del suo matrimonio - ha sottolineato Alberto Dandolo -. A Oggi risulta che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all'ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui».

