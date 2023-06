Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti al funerale di Berlusconi: ecco perché

di Redazione web

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono i grandi assenti al funerale di Silvio Berlusconi. Le esequie dell'ex premier si sono svolte nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, con la presenza di politici, autorità e vip del mondo dello spettacolo, tutti presenti in Duomo a Milano ad omaggiare il Cavaliere, ma i due non sono lì insieme ai colleghi e ai familiari. L'opinionista del GfVip ha caricato delle stories Instagram in cui ha rivelato la motivazione della sua assenza e dell'ormai ex marito Paolo Bonolis: ecco di cosa si tratta.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti: ecco perché

Il conduttore televisivo e l'opinionista del GfVip hanno rivelato la motivazione che li vede assenti al funerale di Silvio Berlusconi.

La location, infatti, è lo studio di Ciao Darwin, in cui, con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è impegnata nelle riprese delle prossime puntate del programma. «È l'unico modo per essere lì», scrive l'opinionista con un cuore nero allegato al messaggio, in simbolo di lutto per la morte del Cavaliere.

