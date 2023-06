Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme al compleanno del figlio Davide: sorrisi e risate per la ex coppia

di Redazione Web

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio ma non della loro unione, che è fatta tutt'ora di affetto, complicità e amore per i figli. E lo hanno dimostrato proprio nelle ultime ore: i due si sono ritrovati felici e sorridenti alla cena di compleanno del figlio Davide per festaeggiare, insieme a pochi intimi, i 19 anni del ragazzo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Dalla relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. E nelle ultime ore, a festeggiare i suoi diciannove anni è proprio Davide diventando motivo di "unione" familiare. In un'intervista in esclusiva a Vanity Fair, Sonia e Paolo hanno sottolineato di essersi separati ma continuano ad essere più uniti che mai.

Non rivali ma complici

Ventisei anni insieme che li portano a non essere rivali bensì complici soprattutto in un momento speciale come quello del compleanno del figlio Davide. Attraverso le sue Instagram stories, Sonia Bruganelli posa con la cognata Claudia Ruggeri. Nel momento in cui Davide ha spento le candeline sulla torta tutti gli invitati hanno cantato la classica canzone "tanti auguri a te".

