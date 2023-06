Bonolis-Bruganelli ai titoli di coda: «Ci separiamo, ma vacanze insieme»

di Totò Rizzo

Nel fascinoso mondo di Pettegolandia, come lo chiama Paolo Bonolis, le voci da mesi si rincorrevano incontrollate. Specie da quando sua moglie, Sonia Bruganelli, aveva dichiarato che avevano deciso di vivere in due appartamenti separati. E così, per evitare speculazioni e tutelare soprattutto i figli dalle chiacchiere da ballatoio - «ci vuole coscienza ma molta gente non ce l’ha» - eccoli davanti alla telecamera per un’intervista a Vanity Fair: seduti su due “trespoli”, in mezzo il giornalista Mario Manca, lei disinvolta, spigliata, affabulante in un completo pantaloni marrone scuro con bordi di strass, lui un po’ immugugnito, a disagio, la lingua che spesso rotea dentro la bocca, serio come sa essere serio Bonolis. Lei pragmatica, lui filosofico con qualche staffilata tra ironia e sarcasmo. La notizia comunque è ufficiale: si separano. Anche se negli ultimi mesi l’avevano smentita (Dagospia in primis).

Separati sì «ma continueremo ad essere uniti», non ci saranno avvocati, non ci saranno alimenti («ha già mangiato abbastanza», scherza lui), forse anche le vacanze insieme. Ma sono cambiati e, a quel che sembra, è cambiata soprattutto lei. Bonolis: «Per qualche tempo Sonia ha avuto difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua, si è sforzata, gliene do merito, ma se la vita dell’altro prende traiettorie e obiettivi diversi, questi vanno considerati soprattutto se l’altro è una persona alla quale si è voluto bene.

Fugano il dubbio su eventuali “terzi incomodi”: non ci sono amanti. Lui: «Magari arriveranno». Lei: «A quel punto non saranno più amanti». I figli sanno già tutto. E l’intervista è fatta anche per loro. Sono gli altri, con le loro voci, semmai, «a farli soffrire». Insieme da 26 anni, sposati da 21. Si sono conosciuti quando lei ne aveva 23 (ora 49), «lui era già adulto, io ancora una ragazzina». Gli opposti li hanno uniti. «Lui è sentimentale, io no. Lui passionale, io no». Ma è Sonia però a ricordarsi il primo bacio: «Sotto il citofono di casa dei miei». Lui: «Vado matto per i citofoni». La cosa che si sono insegnati a vicenda: «Lui a me la libertà». Lui, caustico: «Le ho insegnato la strada per uscire da Alcatraz».

