Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l'intervista sulla separazione è stata pagata? Lei risponde così

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato al fine del loro matrimonio. La coppia ha concesso un'intervista esclusiva e realizzato delle foto per Vanity Fair, che ha dedicato loro una copertina di grande impatto visivo.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme al compleanno del figlio Davide: sorrisi e risate per la ex coppia

Bonolis-Bruganelli ai titoli di coda: «Ci separiamo, ma vacanze insieme»

Sui social non sono mancate le critiche per la loro scelta e Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire precisamente su un punto della questione: «Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio», ha scritto sui social, a seguito di chi ha criticato la coppia per aver aspettato di dare la notizia della loro separazione attraverso un'esclusiva editoriale.

Su Twitter, Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di commentare la notizia, scrivendo: «Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo», citando indirettamente Temptation Island.

Photo Credits: Kikapress Music: Korben

