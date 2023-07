Soleil Sorge in Rai, Sonia Bruganelli esulta: «Lo sapevo, sei la migliore»

di Redazione Web

Soleil Sorge cambia direzione e passa alla Rai facendo il suo debutto come conduttrice nel nuovo programma Felicità che andrà in onda su Rai 2. Per l'ex gieffina questa sarà la prima esperienza alla guida di una trasmissione e non ha celato ai suoi fan l'emozione per il debutto alla conduzione del programma. Ma ad essere al settimo cielo è anche Sonia Bruganelli, che nelle ultime ore, nelle sue Instagram stories ha espresso tutta la sua gioia per la nuova avventura che Soleil Sorge dovrà affrontare. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sonia Bruganelli e la gioia per Soleil Sorge

Soleil Sorge e Sonia Bruganelli si stimano da tempo.

Un'amicizia, la loro, che va avanti ormai da due anni, da quando, in particolare, Soleil era concorrente al GfVip e Sonia era seduta sulla poltrona degli opinionisti era sempre pronta a schierarsi in sua difesa.

