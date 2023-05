Dayane Mello e le ex amiche Soleil e Rosalinda Cannavò: «Ecco tutta la verità». C'entra il fidanzato

di Redazione Web

Dayane Mello parla delle sue ex amiche e lo fa con una diretta Instagram in cui è un vero e proprio fiume in piena. L'ex gieffina parla del suo rapporto attuale con Soleil Sorge e con Rosalinda Cannavò. Spiega le dinamiche delle liti e racconta cosa c'è dietro le discussioni che in alcuni casi hanno portato a degli allontanamento.

La versione di Dayane

Su Soleil spiega che hanno litigato dopo delle dicerie. Poi ha parlato dei rapporti con Rosalinda Cannavò: «Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo».

Le parole di Rosalinda

Senza peli sulla lingua dunque Dayane fa capire che la colpa sarebbe di Andrea Zenga. Qualche tempo fa anche la Cannavò aveva parlato della Mello, dopo averla incontrata alla festa di Giulia Salemi, spiegando: «Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. È pace? Io sono sempre per la pace. Alla fine fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per l’andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della Casa. Ci siamo volute tantissimo bene, quindi. Poi alla fine il bene vince sempre secondo me».

A dire di Rosalinda molto in tal senso ha inciso anche Andrea, che avrebbe sempre spinto per una riappacificazione tra le due: « Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo me è stata la scelta più giusta». Parole che però cozzano con le dichiarazioni della Mello. Quale sarà la verità?

