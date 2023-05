Clizia Incorvaia, shooting tra l'immondizia a Roma. Travolta dalle critiche: «Smettila di metterti in mostra»

di Redazione Web

Clizia Incorvaia improvvisa uno shooting tra l'immondizia di Roma e viene travolta dalle polemiche. L'ex gieffina ha pubblicato una serie di fotografie che la ritraggono davanti ad alcuni cassonetti della spazzatura a Roma. Il suo scopo era di unirsi al coro delle tante voci che stanno denunciando il problema rifiuti nella Capitale, ma quello che ha ottenuto non è stato proprio l'effetto sperato.

L'Isola dei Famosi, il nuovo naufrago Gian Maria Sainato e il flirt con Tommaso Zorzi: la verità sui due

Uomini e Donne, nuova lite tra Tina ed Elio. Lei sbotta: «Sembri un facocero, vuoi intimorirmi?»

Il post su Instagram

Nel post su Instagram specifica: «Purtroppo non è un’installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco». C'è però chi non ha apprezzato molto le modalità con le quali Clizia ha voluto fare questa denuncia, tra gli utenti c'è chi critica proprio la stessa modella: «Questo è anche il risultato di un eccessivo acquisto dei beni di consumo e il prodotto della società contemporanea con pubblicità, testimonial ed anche influencer che invitano all’acquisto di prodotti di ultima tendenza per essere sempre alla moda. Si ha sempre il bisogno di sfoggiare l’ultimo modello di tutto o consumare cibo, oltre che per nutrimento, per togliersi ogni sfizio a tutte le ore».

Le polemiche

Ma le polemiche non si sono fermate e tra i commenti c'è chi l'ha accusata di volersi solo mettere in mostra e chi ha definito inopportuno il suo post e il suo atteggiamento. Commenti a cui la Incorvaia ha preferito non rispondere, cercando forse di tenere il focus su quello che era lo scopo del suo messaggio, a quanto pare decisamente provocatorio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA