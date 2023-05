Corona al veleno contro Diletta Leotta, la foto al mare a Ibiza: «Questa cellulite su Instagram non si vede...»

di Redazione Web

Fabrizio Corona pungente nei confronti di Diletta Leotta. L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima figlia, evidenziando un particolare difetto. Nella foto Diletta, sempre in splendida forma, appare con quelli che sembrerebbero inestetismi di cellulite e proprio su quelli calca la mano Fabrizio con un commento che è sembrato fuori luogo.

Le accuse di Corona

Diletta ha trascorso alcuni giorni di vacanza con Loris Karius ad Ibiza, dove si sta godendo dei momenti di relax e spensieratezza. Ed è proprio dalla spiaggia dell’isola spagnola che è arrivata una fotografia, ripresa da Corona che accusa la Leotta di fare un uso fin troppo ampio di Photoshop mentre la realtà sarebbe ben differente. Fabrizio spiega con poca delicatezza che su Instagram Diletta appare molto diversa da come è in realtà perché probabilmente ritoccherebbe con cura tutte le sue immagini.

Il commento

«Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è», scrive Fabrizio con poco tatto. Poi ha aggiunto: «Appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa». Il commento è apparso a molti fuori luogo, prima di tutto perché Diletta è incinta al quinto mese e il suo corpo sta attraversando grandi cambiamenti, e poi anche perché le sue parole sono un vero e proprio body shaming.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 16:13

