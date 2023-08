Sonia Bruganelli verso Ballando? «Commentatrice a bordo campo». Cosa ne pensa Milly Carlucci

di Redazione web

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle ci sarà o non ci sarà? Il dubbio amletico per la stagione televisiva autunnale e per uno dei programmi più amato dai telespettatori di Rai 1 affligge i fan. La stessa opinionista tv, ex commentatrice del GfVip, però, ha già confermato di non aver mai preso lezioni di ballo per partecipare ad un programma del genere: sicuro non sarà una concorrente.

Ma per quanto riguarda il suo ruolo nella giuria? A dare spiegazioni è la stessa Sonia Bruganelli: scopriamo insieme cosa ha rivelato.

Ballando con le Stelle, Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale: «Sto studiando la rumba, ma ho già l'acido lattico»

Ballando, anche Ivan Zazzaroni lascia la giuria? E per la prossima edizione spunta un nome inaspettato

Sonia Bruganelli opinionista a Ballando

Sonia Bruganelli, nelle ultime ore, ha pubblicato quello è lo stralcio di un gossip che nelle ultime settimane è all'ordine del giorno in merito alla sua possibile partecipazione al programma di Milly Carlucci.

Dovrebbe, secondo i rumor, ricoprire un ruolo nella giuria. Per l'esattezza, però, pare che sia proprio Sonia Bruganelli ad ambire ad un posto in Rai, ma che alla conduttrice di Ballando con le stelle la cosa non entusiasmi molto.

Ecco cosa ha detto

«Commentatrice a bordo campo?», commenta Sonia Bruganelli, con ironia, la notizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA