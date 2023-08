Ballando, Barbara D'Urso nel mirino di Milly Carlucci? «Quest'anno ha più tempo per allenarsi»

di Redazione web

Il nuovo cast di Ballando con le Stelle si sta delineando sempre di più e le sorprese non mancheranno. Gli autori del programma musicale hanno già rivelato che i personaggi che parteciperanno quest'anno lasceranno il pubblico a bocca aperta. Le aspettative sono molto alte. Al timone, come sempre, la bellissima Milly Carlucci che spera di riuscire a portare a termine un sogno che custodisce nel cassetto dal 2017: avere Barbara d'Urso come ospite per una sera. Negli anni, Milly ha confidato spesso questo desiderio, ma gli innumerevoli impegni della conduttrice Mediaset, rendevano la sua partecipazione sempre più difficile. Tante cose sono cambiate negli ultimi mesi, Milly Carlucci riuscirà a portare Barbara d'Urso in Rai, anche solo per una sera?

Ballando, i nomi dei primi 4 concorrenti. Un ex ballerino di Amici si candida: «Mi piacerebbe entrare nel cast»

Sonia Bruganelli verso Ballando con le Stelle? La replica non lascia dubbi

Milly Carlucci nel 2017 rivelava che «Se è vero che l’ho invitata a venire a Ballando con le Stelle? Certo è tutto vero, le ho chiesto di venire anche come ballerina per una notte.

Le cose, come ben sappiamo, sono cambiate molto e, durante un'intervista di qualche giorno fa, Milly ha detto: «Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?»

Barbara d'Urso è sempre stata una donna pronta ad affrontare nuove sfide, anche nella sua carriera televisiva e i suoi fan lo sanno, per lei sarebbe una nuova avventura meravigliosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA